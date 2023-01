Nicolai Rapp wechselt bis Saisonende an den Betzenberg

Foto: FIRO/FIRO/FIRO

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich für den erhofften Aufstiegskampf mit Defensivspieler Nicolai Rapp vom Bundesligisten Werder Bremen verstärkt. Der viermalige Meister aus der Pfalz, der als Aufsteiger den vierten Tabellenplatz belegt, leiht den 26-Jährigen bis zum Saisonende aus.

"Nicolai Rapp, der unbedingt an den Betzenberg wollte, bringt uns mit seiner Qualität auf dem Platz und mit seiner Persönlichkeit nochmal auf ein neues Level", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen über den gebürtige Heidelberger, der bisher unter anderem für Darmstadt 98, Union Berlin und die TSG Hoffenheim aktiv war.

Für Werder kam Rapp, der im defensiven Mittelfeld wie in der Innenverteidigung seine Stärken hat, in der laufenden Spielzeit sieben Mal in der Liga zum Einsatz.

