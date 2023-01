Urbig bestritt bereits 27 Spiele für die U23 der Kölner

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat sich kurz nach dem Jahreswechsel mit einem vielversprechenden Talent auf der Torhüterposition verstärkt. Per Leihe wechselt der 19-jährige Jonas Urbig für anderthalb Jahre vom Bundesligisten 1. FC Köln an die Donau. Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt.

Der U20-Nationalkeeper durchlief seit 2012 sämtliche Nachwuchsmannschaften der Rheinländer. In der laufenden Spielzeit stand Urbig zweimal im Bundesligakader von FC-Trainer Steffen Baumgart.

© 2023 SID