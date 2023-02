Für Hannover rückt der Aufstieg in weite Ferne

Hannover 96 verliert den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zunehmend aus den Augen. Nach der Heimniederlage zum Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:3) verloren die Niedersachsen auch am 19. Spieltag der 2. Liga 0:2 (0:2) beim FC St. Pauli. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt bereits sechs Punkte.

Lukas Daschner (17.) und Connor Metcalfe (27.) trafen für die Hamburger, die ihren ersten Heimsieg gegen Hannover seit 1994 feierten. St. Pauli hat sich durch den Dreier endgültig ins Tabellenmittelfeld nach oben gearbeitet. Zu allem Überfluss aus Sicht der Gäste sah Phil Neumann wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (61.).

Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Millerntor ging es gleich in der Anfangsphase hoch her. Beim Heimdebüt des neuen Pauli-Trainers Fabian Hürzeler, der seine Premiere am vergangenen Spieltag beim 1. FC Nürnberg gewonnen hatte (1:0), vergaben beide Teams hochkarätige Chancen. Dann staubte Daschner ab, nachdem Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler einen Distanzschuss nicht festhalten konnte.

Der Treffer von Metcalfe zehn Minuten später wurde zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt, nach Studium der Videobilder zählte das Tor aber doch. Die Entscheidung war extrem knapp.

Im zweiten Durchgang verwalteten die Hamburger den Vorsprung. Nach rund einer Stunde wurde es für Hannover mit zehn Mann noch schwieriger.

