Timothy Tillman (m.) verabschiedet sich aus Fürth

Mittelfeldspieler Timothy Tillman verlässt den Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth in Richtung USA. Der in Nürnberg geborene Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners unterschrieb beim MLS-Champions Los Angeles FC. Tillman hatte in der Jugend sowie seit Januar 2020 für das Kleeblatt gespielt, insgesamt lief der 24-Jährige in 85 Pflichtspielen für Fürth auf.

"Diese Auslandserfahrung zu machen, reizt mich sehr und ich freue mich, dass mir die Kleeblatt-Verantwortlichen diesen Schritt ermöglichen", sagte Tillman.

