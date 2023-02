Metcalfe sichert den Heimsieg für St. Pauli

Foto: FIRO/FIRO/SID

Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga die erste Auswärtsniederlage der Saison kassiert. Nach fünf Siegen hintereinander mussten sich die Pfälzer beim heimstarken FC St. Pauli mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Für den Treffer des Tages sorgte der Australier Connor Metcalfe per Flachschuss in der 72. Minute.

Insbesondere in den ersten 45 Minuten waren vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion packende Torszenen allerdings Mangelware. Erst in der 44. Minute geriet das Tor der Gäste nach einem Kopfball von Marcel Hartel erstmals in Gefahr. In der Nachspielzeit prüfte Aaron Opoku St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj mit einem Schrägschuss.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Norddeutschen mehr und mehr das Kommando, waren jedoch im Abschluss lange zu nachlässigen. Den Gästen gelangen nur noch wenige Entlastungsangriffe. Insgesamt litt der Spielfluss unter zahlreichen kleineren Fouls, die von Schiedsrichter Martin Petersen zu Recht konsequent geahndet wurden.

© 2023 SID