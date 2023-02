Lilien bauen Tabellenführung aus

Foto: FIRO/FIRO/SID

Tabellenführer Darmstadt 98 hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga dank einer späten Aufholjagd fortgesetzt. Die Lilien drehten die Partie gegen Eintracht Braunschweig in einer wilden Schlussphase zu einem 2:1 (0:0) und blieben auch im 19. Ligaspiel in Folge ohne Niederlage.

Fünf Tage nach dem Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt (2:4) erlösten Mathias Honsak (82.) und Phillip Tietz (90+1.) die Lilien, nachdem Manuel Wintzheimer (52., Handelfmeter nach Videobeweis) zur Braunschweiger Führung getroffen hatte. Die Hessen von Trainer Torsten Lieberknecht bleiben mit vier Zählern Vorsprung auf den Hamburger SV an der Spitze. Bei den Gästen sah Nathan de Medina noch spät Gelb-Rot (90.+8).

Darmstadt bestimmte das Geschehen zwar, kam aber nur selten gefährlich zum Abschluss. Kurz vor der Pause setzte Mathias Honsak den Ball an die Latte (44.), Marvin Mehlems Treffer im Nachsetzen zählte aufgrund eines Stürmerfouls nicht.

Bei der Braunschweiger Führung stand Schiedsrichter Robert Kampka im Fokus. Nach Ansicht der Videobilder entschied der Referee richtigerweise auf Handelfmeter. Christoph Zimmermann hatte den Ball an den nach oben ausgestreckten Arm bekommen - Wintzheimer verwandelte sicher. In der Schlussphase war Honsak per Kopf zur Stelle. Einen Foulelfmeter für Braunschweig nahm Kampka nach Videobeweis zurück (87.). Dann traf Tietz zum Sieg der Gastgeber.

© 2023 SID