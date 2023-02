Donkor und Eintracht Braunschweig erneut sieglos

Aufsteiger Eintracht Braunschweig rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in den Abstiegskampf. Die Niedersachsen verloren zum Auftakt des 21. Spieltages 2:3 (0:2) gegen Holstein Kiel und könnten nach nur einem Sieg in den letzten neun Spielen am Wochenende auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. Der Vorsprung vor dem Relegationsrang beträgt nur einen Punkt.

Der überragende Jubilar Fabian Reese (14.), Holmbert Fridjonsson (22.) und Timo Becker (48.) sicherten den Kielern mit ihren Toren den ersten Zweitligasieg in Braunschweig. Die Störche behaupteten nach zwei Niederlagen in Folge ihren Platz im vorderen Tabellenmittelfeld. Der eingewechselte Maurice Multhaup (57.) und Danilo Wiebe (69.) verkürzten.

Die Gastgeber begannen vor 18.747 Zuschauern an der Hamburger Straße extrem defensiv. Reese, der sein 150. Zweitligaspiel bestritt, war maßgeblich an der 2:0-Führung der Gäste beteiligt. Zunächst verwertete der Ex-Schalker eine Hereingabe von Philipp Sander, dann schlug er selbst eine Flanke auf Steven Skrzybski, der noch an Eintracht-Torhüter Jasmin Fejzic scheiterte, ehe Fridjonsson im Nachschuss traf.

Erst danach versuchte es Braunschweig mit Offensivaktionen. Nach der Pause wechselte Trainer Michael Schiele gleich dreimal, doch der Schuss ging zunächst nach hinten los: Nach starker Vorarbeit von Reese sorgte Becker für die vermeintliche Entscheidung. Aber die Eintracht kämpfte sich mit zwei Treffern zurück.

