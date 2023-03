Wahls Führungstreffer reichte nicht aus für Kiel

Foto: FIRO/FIRO/SID

Zweitliga-Tabellenschlusslicht SV Sandhausen hat nach vier Niederlagen in Folge durch ein Tor in letzter Sekunde wieder punkten können. Die Mannschaft aus Baden-Württemberg holte gegen Holstein Kiel am 23. Spieltag beim 1:1 (0:0) einen Punkt. Hauke Wahl (47.) traf für die Schleswig-Holsteiner zum 1:0.

Franck Evina (90.+5) gelang der Ausgleich und beendete eine Torflaute der Sandhäuser von 507 Minuten. Sandhausen hatte außerdem bei einem Lattentreffer von Marcel Ritzmaier (61.) Pech. Fabian Reese (87.) verschoss noch einen Foulelfmeter für die Gäste.

Für den neuen SVS-Coach Tomas Oral, der seine Heimpremiere feierte, war es der erste Punktgewinn, vor Wochenfrist hatte er mit Sandhausen unglücklich 0:1 beim 1. FC Nürnberg verloren. Der 49-Jährige hatte die Nachfolge von Alois Schwartz beim Tabellenletzten angetreten.

Kiels Timo Becker hatte schon in der ersten Spielminute die erste Gelegenheit für die Störche auf dem Fuß. Er scheiterte mit seinem Schuss allerdings an Torwart Patrick Drewes. In der 26. Minute traf Holstein-Angreifer Fabian Reese mit einem Seitfallzieher die Latte des Sandhäuser Tores.

In der 33. Minute konnte Kiels Schlussmann Tim Schreiber einen Torerfolg der Gastgeber nach einem Freistoß mit beherztem Stellungsspiel verhindern. Sieben Minuten später musste er allerdings verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Robin Himmelmann.

© 2023 SID