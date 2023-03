Darmstadt könnte am Sonntag auf Rang zwei abrutschen

Darmstadt 98 hat im Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erneut gepatzt und könnte die Tabellenführung der 2. Bundesliga verlieren. Beim Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld verloren die Hessen 1:3 (0:0) und kassierten damit die zweite Niederlage nacheinander. Der Hamburger SV könnte am Sonntag vorbeiziehen, dafür genügt beim Duell beim Karlsruher SC (13.30 Uhr/Sky) schon ein Unentschieden.

Mathias Honsak (54.) hatte Darmstadt am Samstag in Führung geschossen. Doch Manuel Prietl (72.), Benjamin Kanuric (90.+1) und Fabian Klos (90.+4) sorgten für den überraschenden Sieg der Bielefelder, bei denen Uwe Koschinat ein erfolgreiches Trainerdebüt feierte.

Derweil setzte der FC St. Pauli seine Aufholjagd fort. Die Hamburger feierten durch ein 2:1 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth den siebten Sieg unter dem neuen Coach Fabian Hürzeler in Folge, liegen aber immer noch acht Punkte hinter Relegationsplatz drei, den der 1. FC Heidenheim belegt.

Der SC Paderborn dagegen ließ im Kampf um den Aufstieg Punkte liegen. Beim 1. FC Magdeburg kam der SCP nur zu einem 0:0 - nur mit einem Sieg hätte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok den Druck auf das Spitzentrio erhöht.

Fürth spielte in Hamburg ab der 45. Minute in Unterzahl und konnten das Handicap in der zweiten Hälfte nicht mehr kompensieren. Ragnar Ache (6.) hatte die Gäste in Führung geschossen, doch Manolis Saliakas (13.) glich aus. In der 45. Minute verloren die Fürther Gideon Jung aufgrund einer Notbremse durch Rote Karte. Oladapo Afolayan (55.) nutzte eine Fehlerkette bei den Franken in der Abwehr zum 2:1.

