Die Kiezkicker müssen auf Stürmer Maurides verzichten

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss für längere Zeit auf den brasilianischen Mittelstürmer Maurides verzichten. Der Angreifer wurde am Freitagabend am rechten Knie operiert, nachdem er sich beim Training am Vortag eine Meniskusverletzung zugezogen hatte. Das teilten die Hamburger mit.

Maurides wechselte zu Jahresbeginn vom polnischen Erstligisten Radomiak Radom zum Team von Trainer Fabian Hürzeler und kam seitdem regelmäßig zum Einsatz. Der 29-Jährige soll bereits am Montag mit der Reha beginnen.

