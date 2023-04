Derrick Köhn brachte 96 auf die Siegerstraße

Tabellenschlusslicht SV Sandhausen kann keine neue Hoffnung im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga schöpfen. Trotz einer schnellen 1:0-Führung unterlag der SVS bei Hannover 96 mit 1:3 (1:1) und setzte seine Negativserie fort. In acht Spielen ohne Sieg sprangen nur zwei Punkten heraus.

Christian Kinsombi (14.) traf zum Führungstor für die Gäste. Maximilian Beier (45.+2) glich vor 22.400 Fans kurz vor dem Pausenpfiff aus. Derrick Köhn (61.) und Louis Schaub (88.) erzielten die Tore für den Sieg der Gastgeber.

Hannover beendete eine Negativserie von neun Spielen ohne Sieg, in der Rückrunde war die Mannschaft von der Leine bislang noch überhaupt nicht in Tritt gekommen. Sandhausen musste in dieser Saison die zweite Niederlage gegen Hannover hinnehmen, die Niedersachsen hatten auch am Hardtwald mit 3:2 im ersten Saisonvergleich die Oberhand behalten.

In der 44. Minute hätten die Sandhäuser sogar auf 2:0 erhöhen können, 96-Torwart Ron-Robert Zieler verhinderte mit einer Glanzparade allerdings einen weiteren Gegentreffer. Der Schuss von Abu-Bekir El-Zein aus 16 Metern Entfernung wurde noch abgefälscht, Zieler lenkte die Kunststoffkugel noch an die Oberkante der Latte.

