Darmstadt bleibt souveräner Spitzenreiter der 2. Liga

Foto: FIRO/FIRO/SID

Darmstadt 98 hat den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga weiter fest im Blick. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht setzte sich am Ostersonntag mit 2:1 (1:1) gegen den SC Paderborn durch und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga weiter aus.

Matthias Bader (35.) und Braydon Manu (59.) trafen vor 16.674 Fans für Darmstadt im heimischen Böllenfalltor-Stadion. Die Lilien haben nun fünf Punkte Abstand zum zweiten Platz, auf den der Hamburger SV nach dem 6:1 gegen Hannover 96 am Tag zuvor geklettert war. Paderborn verpasste es hingegen trotz des Treffers von Florent Muslija (44., Foulelfmeter) näher an den Relegationsrang heranzurücken.

In Darmstadt begegneten sich die beiden Mannschaften über weite Strecken auf Augenhöhe. Die Darmstädter Führung glich Muslija vom Punkt aus, zuvor hatte Marvin Mehlem Paderborns Sirlord Conteh im Strafraum zu Fall gebracht.

Nach dem erneuten Führungstreffer kurz nach der Pause übte Darmstadt weiter Druck aus, doch Paderborn hielt zunächst dagegen.

