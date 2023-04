Bayern München und Borussia Dortmund im Titelkampf

Foto: FIRO/FIRO/SID

Nach den Rückschlägen in der Vorwoche finden Bayern München und Borussia Dortmund am kommenden Spieltag wieder in die Spur. Dieser Ansicht ist zumindest Sportwettenanbieter bwin, der einen Auswärtssieg des Rekordmeisters in Mainz mit einer Quote von 1,55 notiert. Für einen Heimerfolg der Rheinhessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) würde dagegen mehr als das Fünffache des Einsatzes ausgezahlt werden.

Auch Bayerns Verfolger Borussia Dortmund (Sieg: 1,65) geht als Favorit ins Duell mit Eintracht Frankfurt (4,75). Der BVB liegt in der Tabelle zwei Punkte hinter Spitzenreiter München und ist auf einen Ausrutscher des Konkurrenten angewiesen. Schlusslicht Hertha BSC (2,25) kann beim Debüt von Trainer Pal Dardai auf einen Befreiungsschlag gegen Werder Bremen (3,10) hoffen.

Im Zweitliga-Derby ist der Hamburger SV (1,98) am Freitag (18.30 Uhr/Sky) vor heimischer Kulisse gegen den FC St. Pauli (3,30) favorisiert. Der HSV liegt im Aufstiegsrennen auf dem Relegationsplatz sechs Punkte vor dem Stadtrivalen.

© 2023 SID