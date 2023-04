Fortuna Düsseldorf will Fans kostenlose Tickets bieten

Foto: FIRO/FIRO/SID

Ticket-Revolution im deutschen Profifußball: Zweitligist Fortuna Düsseldorf will künftig allen Zuschauern zu den Heimspielen freien Eintritt gewähren. Das geht aus einem am Dienstag verschickten Schreiben des Vereins an seine Partner hervor, das dem Sport-Informations-Dienst (SID) vorliegt.

Für Mittwoch haben die Rheinländer zu einer Pressekonferenz eingeladen. Der neue Weg läuft unter dem Motto "Fortuna für alle". "Unser Ziel ist es deshalb, allen Fans kostenlosen Eintritt bei Liga-Heimspielen zu ermöglichen, egal ob Fortuna-Mitglieder, Dauerkarteninhaber, organisierter Support, regelmäßiger Stadionbesucher oder Gästefans", heißt es in dem Schreiben. Bereits in der kommenden Saison soll das Projekt in einer Pilotphase in einzelnen Heimspielen umgesetzt werden.

Möglich machen diesen revolutionären Ansatz "strategische Partner, die gemeinsam mit uns der Überzeugung sind, dass der Fußball vor allem den Fans gehört und unseren neuen Weg langfristig begleiten".

© 2023 SID