Darmstadt festigt Tabellenführung mit Sieg in Kiel

Darmstadt 98 kann den Sekt kaltstellen - der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ist den Lilien kaum noch zu nehmen. Durch einen 3:0 (2:0)-Erfolg bei Holstein Kiel am 30. Spieltag der 2. Liga hat das Team von Trainer Torsten Lieberknecht die Relegation bereits sicher und besitzt allerbeste Karten auf den direkten Sprung ins Oberhaus.

Der Vorsprung auf den Tabellendritten Hamburger SV beträgt vier Partien vor dem Ende acht Punkte. Die Hessen, 2017 aus der Bundesliga abgestiegen, könnten bei einem weiteren Patzer des HSV schon am kommenden Samstag gegen den FC St. Pauli im eigenen Stadion alles klarmachen.

In Kiel war Jannik Müller schon in der sechsten Spielminute zur Gäste-Führung zur Stelle. Der Abwehrspieler reagierte bei einem Abpraller per Kopf am schnellsten. Ein Eigentor von Holstein-Verteidiger Simon Lorenz (22.) brachte Darmstadt dann das 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Phillip Tietz weiter (52.).

Lieberknechts Team ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass es den Auswärtsdreier aus Kiel mitnehmen und die Niederlage des HSV (2:3 in Magdeburg) veredeln wollte. Braydon Manu (11.) und Tietz (29.) besaßen weitere Gelegenheiten im ersten Durchgang, in dem Kiel nicht mithalten konnte.

Der Favorit blieb auch im zweiten Durchgang konzentriert und verdiente sich das 3:0 mit großer Entschlossenheit. Holstein prallte dagegen immer wieder an der stabilen Darmstädter Defensive ab.

