Sandhausen siegt im Kellerduell gegen Regensburg

Foto: IMAGO / Eibner/IMAGO / Eibner/SID/IMAGO/Stefan Mayer

Der SV Sandhausen wittert in der 2. Fußball-Bundesliga neue Hoffnung im Abstiegskampf. Das Schlusslicht bezwang im Kellerduell den Vorletzten Jahn Regensburg mit 2:1 (1:0) und schloss damit nach Punkten zu den Oberpfälzern auf. Beide Teams liegen nun einen Zähler hinter dem Relegationsplatz, der rettende Rang 15 ist drei Punkte entfernt.

Unter Interimstrainer Gerhard Kleppinger holte der SVS sieben Punkte in drei Spielen, Merveille Papela (16.) und Dario Dumic (51.) trafen zum ersten Heimsieg im Jahr 2023. Prince Osei Owusu (64.) gelang nur der Anschluss. Regensburg, das in der Schlussphase Leon Guwara (85.) mit Rot wegen groben Foulspiels verlor, setzte seine Talfahrt mit dem fünften Spiel in Serie ohne Dreier fort, in den vergangenen neun Auswärtsspielen gelang lediglich ein Sieg.

Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie ohne spielerische Glanzpunkte. Für Regensburg gab Leon Guwara (3.) einen ersten Warnschuss ab, auf der Gegenseite wurde Papelas Distanzschuss unhaltbar abgefälscht. Nach dem Seitenwechsel übernahm Sandhausen die Spielkontrolle. Erst traf Papela (50.) den Pfosten, dann köpfte Dumic eine Ecke ein. Erst in der letzten halben Stunde drehte Regensburg etwas auf.

© 2023 SID