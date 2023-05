Sandhausen hat einen neuen Sportdirektor

Foto: IMAGO/Oliver Zimmermann/IMAGO/Oliver Zimmermann/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat zur kommenden Saison einen neuen Sportdirektor verpflichtet - der Verein verrät aber den Namen nicht. "Die Tinte ist trocken", verkündete Präsident Jürgen Machmeier am Donnerstag. Allerdings sei es aufgrund bestehender Vertragsverhältnisse noch nicht möglich, den neuen Mann namentlich vorzustellen.

Der Unbekannte werde seine Arbeit am 1. Juli aufnehmen. In welcher Liga der SVS dann spielen wird, ist offen: Sandhausen steht in der 2. Liga vier Spieltage vor dem Saisonende auf dem letzten Platz.

