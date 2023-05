Fortuna Düsseldorf bezwingt Holstein Kiel souverän 3:0

Fortuna Düsseldorf hat seine Restchancen auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga eindrucksvoll gewahrt. Gegen Holstein Kiel gewannen die Rheinländer souverän 3:0 (3:0) und rückten auf vier Punkte an den drittplatzierten Hamburger SV heran. In den verbleibenden drei Zweitliga-Spielen muss die Fortuna auf weitere Patzer der Konkurrenz hoffen, um den Relegationsplatz erreichen zu können.

Die mit 40 Zählern gesicherten Kieler leisteten vor rund 27.000 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena zu wenig Gegenwehr. Shinta Appelkamp (15.), Andre Hoffmann (19.) und Daniel Ginczek (24., Foulelfmeter) machten für die seit November zu Hause unbesiegte Fortuna in der ersten halben Stunde alles klar.

Im zweiten Heimspiel nach der aufsehenerregenden Ankündigung einer Ticket-Revolution ließen die Gastgeber keine Zweifel am Sieg aufkommen. Appelkamp nutzte per Kopf die erste Fortuna-Chance zur Führung, vier Minuten später legte Hoffmann ebenfalls per Kopf nach.

Weitere vier Minuten danach brachte Kiels Routinier Fin Bartels im Sechzehner Emmanuel Iyoha zu Fall, Ginczek verwandelte souverän. Danach schaltete Düsseldorf einen Gang zurück, sodass auch die Gäste zu gefährlichen Gelegenheiten kamen. Nach einem Pfostentreffer von Timo Becker schoss Lewis Holtby den Abpraller aus sechs Metern über das leere Tor (44.). In der zweiten Hälfte verflachte die Partie, Kiel blieb ineffizient.

