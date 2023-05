Erfolg für Kiel und Trainer Rapp

Holstein Kiel hat seinen Negativlauf in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp bezwang am 32. Spieltag den Karlsruher SC 2:1 (1:0) und holte ihren ersten Sieg nach zuletzt drei klaren Niederlagen. Damit überholte Kiel den KSC in der Tabelle und sprang auf den achten Platz - beide Teams werden die Saison im gesicherten Mittelfeld beenden.

Steven Skrzybski (17.) verwandelte einen Foulelfmeter zum ersten Kieler Treffer seit dem 15. April. Christoph Kobald hatte Skrzybski zuvor im Strafraum gefoult. Finn Porath (69.) erhöhte, Leon Jensen (74.) machte es nochmal spannend.

Beiden Teams war anzumerken, dass nicht mehr viel auf dem Spiel stand - mit Ausnahme von Skrzybskis Treffer gab es im ersten Durchgang kaum Chancen.

Nach der Pause war mehr Tempo im Spiel. Der KSC investierte etwas mehr, um zum Ausgleich zu kommen, blieb aber meist harmlos. Kiel verteidigte geschickt und erhöhte durch Porath - dem KSC gelang wenig später nur noch der Anschluss.

