Hoffmann spielt seit 2017 für die Fortuna

Foto: FIRO/FIRO/SID

Kapitän Andre Hoffmann hat seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf verlängert. Über die neue Laufzeit machte die Fortuna zunächst keine Angaben. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger spielt bereits seit Januar 2017 für den Klub, seit dieser Saison ist er Kapitän.

"Der Verein ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. Mit der Fortuna und in der Stadt Düsseldorf habe ich viel erlebt. Meine Tochter kam hier zur Welt und hier bin ich mit der Fortuna in die Bundesliga aufgestiegen", sagte Hoffmann, der bislang 141 Pflichtspiele für die Fortuna absolviert hat.

