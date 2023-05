Der ehemalige Braunschweig-Spieler wird Sportdirektor

Ex-Profi Benjamin Kessel übernimmt beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig ab sofort die Position des Sportdirektors. Der 35-Jährige wird an der Seite von Sportgeschäftsführer Peter Vollmann und Sportkoordinator Dennis Kruppke künftig den sportlichen Bereich bei den Blau-Gelben mitgestalten. Kessels Vertrag gilt bis zum 31. Dezember 2024.

"Er wird an der Seite von Peter Vollmann in den nächsten eineinhalb Jahren wichtige Erfahrungen sammeln und in alle relevanten Themen eingearbeitet. Es ist wichtig, dass wir uns bereits jetzt strategisch für die Zukunft aufstellen", sagte Eintrachts Aufsichtsratsvorsitzender Jens-Uwe Freitag. Kessel genieße das "volle Vertrauen und wir möchten ihn entsprechend zum Geschäftsführer Sport aufbauen".

Kessel (173 Spiele für Braunschweig, 13 Treffer) war bei der Eintracht seit seinem Karriereende im Sommer 2021 zunächst im administrativen Bereich des Nachwuchsleistungszentrums tätig und zudem Co-Trainer der U19. Im Sommer 2022 schloss er sein Bachelorstudium "Sportbusiness Management" erfolgreich ab.

