Der 1. FC Heidenheim in der Favoriten-Rolle

Für Sportwettenanbieter bwin ist der 1. FC Heidenheim am Sonntag klarer Favorit auf den Aufstieg in die Bundesliga. Bei einem Sieg in Regensburg, der mit einer Quote von 1,52 notiert ist, hat der FCH Platz zwei sicher. 4,50 ist die Quote auf ein Remis und 5,75 auf einen Sieg der Regensburger.

Sollte der Jahn mindestens einen Punkt holen, hat der HSV mit einem Sieg beim SV Sandhausen die Chance vorbeizuziehen. Die Siegquote für die Hamburger liegt bei 1,37. Bei einem Sieg von Sandhausen gib es das 7,00-fache des Einsatzes zurück.

