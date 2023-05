Die Aufstiegsparty findet in der Voith-Arena statt

Der 1. FC Heidenheim und das Städtchen auf der württembergischen Ostalb haben am Pfingstmontag ihre Bundesliga-Aufsteiger gefeiert. "Das sprengt alle Grenzen, die wir uns hätten vorstellen können", rief Erfolgscoach Frank Schmidt bei der Party in der Voith-Arena auf dem Schlossberg mehreren Tausend begeisterten Fans zu. Unter ihm an der Tribüne hing ein Banner mit der Aufschrift: "Leb' deinen Traum!"

Genau dieser gehe für den Zweitligameister in Erfüllung, schwärmte Schmidt. "Ich habe hier vor 250 Zuschauern Fußball gespielt", erinnerte sich der gebürtige Heidenheimer im roten Aufsteiger-Shirt, "wir sind mega happy, dass wir hier dabei sein durften." Das "größte Geschenk" sei für ihn, dass seine Mannschaft "so zusammenhält", ergänzte er, und rief: "Willkommen in der ersten Liga!"

Heimlicher Star der Feier samt Feuerwerk und Eintrag ins Goldene Buch der 50.000-Einwohner-Stadt war Zeugwart Manuel Henck. Der Betreuer persiflierte bei seinem launigen Auftritt die berühmte Balkon-Rede des einstigen Bayern-Startrainers Louis van Gaal, der einst am Marienplatz rief: "Ein dicke Kuss an alle Muttis!"

