Bielefelds Fabian Klos nach der Hinspiel-Niederlage

Foto: IMAGO/Rene Vigneron/Rene Schulz/IMAGO/Rene Vigneron/Rene Schulz/IMAGO/Rene Vigneron/Rene Schulz/IMAGO/René Vigneron

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld geht als Favorit in das Relegations-Rückspiel - wird den drohenden Abstieg in die 3. Liga aber wohl nicht verhindern können. Bei einem Heimsieg der Ostwestfalen am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen Wehen Wiesbaden zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 1,93-fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg der Gäste bringt das 3,90-fache.

An ein Bielefelder Fußball-Wunder glaubt bwin aber trotzdem nicht: Ein 4:0, welches die Arminen in die Verlängerung bringen würde, ist mit einer Quote von 29,00 notiert.

© 2023 SID