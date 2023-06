Charalambos Makridis wechselt nach Osnabrück

Foto: IMAGO/Eibner/johann Medvey/IMAGO/Eibner/johann Medvey/IMAGO/Eibner/johann Medvey/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johann Medvey

Aufsteiger VfL Osnabrück hat in Charalambos Makridis seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige spielte zuletzt für Absteiger Jahn Regensburg, wo er in der abgelaufenen Spielzeit in 25 Partien drei Tore erzielte.

"Er ist flexibel auf beiden offensiven Außenbahnen einsetzbar, kann aber auch das Zentrum besetzen und wird die Zweitligaerfahrung in unserem Kader erhöhen. Ihn zeichnen ein sehr gutes 1:1, seine technische Versiertheit und sein beidfüßiger Abschluss aus", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

