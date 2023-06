Güler wechselt von der Wupper zu Hansa Rostock

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat Regionalliga-Torschützenkönig Serhat-Semih Güler verpflichtet. Der 25 Jahre alte Mittelstürmer kommt vom Wuppertaler SV nach Rostock und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Güler sei ein "variabler Stürmer mit gutem Tiefentempo, der unserer Offensive eine weitere Option geben wird und dessen energische Spielweise zu uns passt", sagte Rostocks Sportlicher Leiter Kristian Walter.

Güler hatte in der vergangenen Saison für Wuppertal überzeugt. In 29 Spielen gelangen dem gebürtiger Kölner 23 Tore. "Es war immer mein Ziel und Traum, hochklassig Fußball zu spielen, der nun in Erfüllung geht", sagte der Stürmer.

