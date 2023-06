Gersbeck spielte zuletzt für den KSC

Torhüter Marius Gersbeck kehrt in seine Heimat zurück und läuft in der kommenden Saison für den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC auf. Die Berliner gaben den Transfer am Dienstag bekannt. Gersbeck kommt vom Karlsruher SC zurück in die Hauptstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Der 27-Jährige wurde in Berlin geboren und durchlief sämtliche Jugendstationen bei der Hertha.

Über den Chemnitzer FC und den VfL Osnabrück war Gersbeck 2019 zum KSC gekommen, bei dem er in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern zählte. Karlsruhe regelte noch am Dienstag die Nachfolge im Tor, Patrick Drewes (30) kommt vom Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen und erhält einen Zweijahresvertrag bei den Badenern.

"Wir freuen uns sehr, dass Marius sich dafür entschieden hat, die kommenden Herausforderungen mit uns anzugehen", sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber: "Er ist Herthaner durch und durch, hat sich in Karlsruhe zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt." Gersbeck sprach von einem "unbeschreiblichen Gefühl, im Profibereich in der Heimat spielen zu dürfen."

