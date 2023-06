HSV verpflichtet Bielefelds Guilherme Ramos

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit dem Portugiesen Guilherme Ramos den ersten Zugang für die kommende Saison präsentiert. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei von Arminia Bielefeld in die Hansestadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Das teilte der Klub am Donnerstag mit.

Zudem bleibt der niederländische U21-Nationalspieler Ludovit Reis den Hanseaten erhalten. Reis zählte in der abgelaufenen Saison zu den Dauerbrennern beim Tabellendritten und kam auf 33 Zweitliga-Partien. Mit der Niederlande bereitet er sich aktuell auf die U21-EM in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) vor. "Ich fühle mich beim Verein und in der Stadt sehr wohl, trotz der kurzen Zeit ist es wie ein Zuhause geworden", sagte Reis, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft.

Ramos (25) war 2021 nach Bielefeld gewechselt und absolvierte für den Absteiger in der abgelaufenen Saison 23 Zweitliga-Partien. "Wir sind froh, ihn mit seiner Schnelligkeit sowie seiner Zweikampf- und Kopfballstärke künftig in unserem Team zu haben", sagte Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV.

© 2023 SID