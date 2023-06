Magdeburgs neuer Torwart: Julian Pollersbeck

Foto: 1. FC Magdeburg/1. FC Magdeburg/1. FC Magdeburg

Torhüter Julian Pollersbeck (28) kehrt nach Deutschland zurück und schließt sich dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg an. Die Verpflichtung des U21-Europameisters von 2017 teilte der FCM am Donnerstag mit. Pollersbeck stand zuletzt bei Olympique Lyon unter Vertrag und war in der vergangenen Rückrunde an den FC Lorient ausgeliehen.

Von 2017 bis 2020 war Pollersbeck für den Hamburger SV aktiv, in der Hansestadt wurde er 2018 bereits vom heutigen FCM-Coach Christian Titz trainiert. Bei der U21-EM 2017 in Polen war er Stammkeeper und hatte großen Anteil am Titelgewinn.

"Mit Julian bekommen wir einen Torwart, der bereits international gespielt hat und über Bundesliga-Erfahrung verfügt. Durch seine Verpflichtung sind wir auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt und auf gewisse Eventualitäten vorbereitet", sagte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport der Magdeburger.

