Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat sich mit Kimberly Ezekwem (21) für die kommende Spielzeit verstärkt. Der Linksverteidiger wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten SC Freibug zum SCP. Dies teilten die Ostwestfalen am Freitag mit.

"Kimberly verfügt über sehr gute fußballerische Qualitäten, mit denen er das Spiel nach vorne treiben kann", sagte Paderborns Geschäftsführer Sport, Benjamin Weber. "Er kann sowohl auf der linken Position in der Dreierkette als auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden."

Ezekwem war im Sommer 2018 aus der Nachwuchsabteilung von Rekordmeister FC Bayern nach Freiburg gekommen, dort lief der gebürtige Münchner insbesondere für die Zweitvertretung auf. In der abgelaufenen Saison bestritt der Defensivakteur 16 Spiele in der 3. Liga. Zudem gehörte er dem Profikader von SC-Trainer Christian Streich an und feierte mit einem Kurzeinsatz am 31. Spieltag gegen RB Leipzig (0:1) sein Bundesliga-Debüt.

Mit der Leihe nach Paderborn könne sich Ezekwem nun "die nötige Matchpraxis und Wettkampfhärte in der zweiten Liga zulegen", erklärte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach den Transfer.

