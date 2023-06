Martinovic (l.) schließt sich Aufsteiger Elversberg an

Aufsteiger SV Elversberg rüstet für seine erste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auf. Wie die Saarländer mitteilten, kommt Angreifer Dominik Martinovic vom Drittligisten Waldhof Mannheim. Der 26-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025. Martinovic hatte in der abgelaufenen Saison zwölf Treffer erzielt, in insgesamt 141 Drittliga-Einsätzen gelangen ihm 69 Torbeteiligungen.

"Dominik ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der in den vergangenen Jahren mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke konstant starke Leistungen auf den Platz gebracht hat", sagte Sportvorstand Ole Book: "Wir sind froh, dass er uns als einer der Toptorjäger der 3. Liga auf unserem Weg begleiten wird." Zuvor hatte die SVE bereits Mittelfeldspieler Paul Stock vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger verpflichtet.

