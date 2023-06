FCK vertraut weiter auf Geschäftsführer Hengen (2.v.l.)

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern vertraut weiter auf Geschäftsführer Thomas Hengen. Wie die Pfälzer mitteilten, wurde der Vertrag mit dem 48-Jährigen vorzeitig verlängert. Angaben über die Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Verein nicht. Der ehemalige Profi arbeitet seit März 2021 als Geschäftsführer der Roten Teufel.

"Mit Thomas Hengen verfügen wir über eine kompetente Führungskraft mit einer hohen Identifikation zu unserem Verein und der Region, der auch in schwierigen Phasen des Vereins eine außergewöhnliche Belastbarkeit, Mut und Entschlossenheit bewiesen hat", begründete der Beiratsvorsitzende Rainer Keßler die Verlängerung. Es gelte nun, "den Verein auch weiterhin Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und so eine nachhaltige Zukunft für den Profifußball in Kaiserslautern aufzubauen", ergänzte Hengen.

