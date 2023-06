Joseph Boyamba (l.) unterschrieb in Elversberg

Foto: SV Elversberg/SV Elversberg/SV Elversberg

Aufsteiger SV Elversberg hat den schon dritten Offensiv-Neuzugang für seine erste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 26 Jahre alte Joseph Boyamba kommt vom TSV 1860 München und erhält einen Vertrag bis 2025. Bei den Löwen hatte Boyamba in der vergangenen Saison in 33 Drittliga-Spielen sechs Tore erzielt.

"Joseph vereint seine spielerische Qualität mit hoher Torgefahr. Durch seine Schnelligkeit und Flexibilität in der Offensive wird er unsere Mannschaft bereichern", sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

Zuvor hatte Elversberg Dominik Martinovic von Waldhof Mannheim und Paul Stock vom TSV Steinbach Haiger unter Vertrag genommen.

© 2023 SID