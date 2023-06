Osnabrück holt Rechtsverteidiger aus Sandhausen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der VfL Osnabrück bastelt weiter am Kader für sein Comeback in der 2. Fußball-Bundesliga. Als vierter Neuzugang kehrt Rechtsverteidiger Bashkim Ajdini (30) zum Aufsteiger zurück, das teilte der Klub am Dienstag mit, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen. Ajdini war bereits von 2016 bis 2021 beim VfL aktiv, zuletzt stand er beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen unter Vertrag.

"Bashkim Ajdini war beim VfL immer eine verlässliche Größe", sagte Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh: "Er wird unserem Kader nicht nur Erfahrung, sondern auch weitere Flexibilität verleihen." Ajdini bestritt für den VfL bereits 156 Pflichtspiele, erzielte dabei zwölf Tore und bereite 14 vor.

Zuletzt hatte der Klub um Cheftrainer Tobias Schweinsteiger bereits die Transfers der Außenbahnspieler Charalambos Makridis (26) und Lars Kehl (21) sowie des defensiven Mittelfeldspielers Dave Gnaase (26) verkündet.

© 2023 SID