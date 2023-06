Müller spielte bereits für Kaiserslautern und RB Leipzig

Schalke 04 stockt seinen Kader für die anstehende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf. Der Erstliga-Absteiger nahm am Donnerstag den früheren Juniorennationalspieler Marius Müller als weiteren Torhüter unter Vertrag. Der 29-Jährige, der zuletzt beim FC Luzern in der Schweiz spielte, erhält bei den Königsblauen einen Zweijahresvertrag.

"Marius ist ein erfahrener Spieler, der uns mit seiner Qualität viel Sicherheit im Torhüter-Team gibt", sagte Sportdirektor Andre Hechelmann: "Justin Heekeren hat nach seiner schweren Knieverletzung bislang einen guten Heilungs- und Rehaverlauf gehabt, er hat wirklich hart gearbeitet. Wir wollen ihm die Zeit geben, um wieder auf 100 Prozent zu kommen. Durch die Verpflichtung von Marius erhält er diese Zeit."

Damit hat Schalke derzeit vier Keeper unter Vertrag, die weiteren Torhüter sind Ralf Fährmann und Routinier Michael Langer. Müller stand in Deutschlands Profiligen beim 1. FC Kaiserslautern und RB Leipzig unter Vertrag.

