Angha wechselt aus Saudi-Arabien zum SVWW

Foto: SVWW/SVWW/SVWW

Der SV Wehen Wiesbaden verstärkt sich für die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga mit Abwehrspieler Martin Angha. Der 29 Jahre alte Schweizer spielte zuletzt für den saudi-arabischen Erstligisten Al-Adalah und wechselt ablösefrei zu den Hessen, wie diese am Freitag bekannt gaben. In der Saison 2013/14 hatte Angha bereits 14 Bundesligaspiele für den 1. FC Nürnberg bestritten.

"Martin ist ein intelligenter Verteidiger, der ein Spiel gut lesen kann und zudem große athletische Fähigkeiten mitbringt", sagte Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie. Angha bezeichnete den SVWW als "sehr spannendes Projekt mit viel Potenzial".

© 2023 SID