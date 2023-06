Zurück an der Bremer Brücke: Kwasi Wriedt

Foto: IMAGO/Titgemeyer/IMAGO/Titgemeyer/IMAGO/Titgemeyer/IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Kwasi Wriedt kehrt zum Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück zurück. Der sechsmalige Nationalspieler Ghanas spielte bereits in der Saison 2016/17 für die Niedersachsen und kommt für die kommende Spielzeit auf Leihbasis von Ligakonkurrent Holstein Kiel. Bei seinem ersten Engagement in Osnabrück erzielte der Mittelstürmer in 36 Drittligaspielen zwölf Tore und bereitete acht weitere vor.

Da Wriedt den Verein bereits kennt, rechnet VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh damit, dass der 28-Jährige beim VfL keine Eingewöhnungszeit benötigt: "Mit seiner Schnelligkeit, Abschlussstärke und unorthodoxen Spielweise wird er unseren Kader in der Offensive deutlich verstärken."

In Kiel habe man man Wriedt nicht die Einsatzzeiten zusichern können, die er sich vorstelle, sagte Holsteins Geschäftsführer Sport Uwe Stöver: "Daher ist der Schritt nach Osnabrück für alle Seiten sinnvoll." Vergangene Saison kam der gebürtige Hamburger für die Störche nur auf neun Startelfeinsätze.

© 2023 SID