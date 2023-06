Lasme verlässt Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld

Foto: FIRO/FIRO/SID

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 baut weiter seinen Kader für die 2. Liga auf. Die Königsblauen gaben am Samstag die Verpflichtung von Bryan Lasme bekannt, der Stürmer kommt ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Die Arminia verpflichtete dafür Merveille Biankadi vom 1. FC Heidenheim, der zuletzt schon in der 3. Liga stürmte und dort an 1860 München ausgeliehen war.

"Der Wechsel zu Schalke ist ein großer Schritt in meiner Karriere, darauf bin ich sehr stolz", sagte der 28-Jährige Lasme zu seinem Wechsel. Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann freute sich auf "noch mehr Variabilität im Offensivspiel", die der Neuzugang mitbringe. Er werde "sportlich und menschlich eine Bereicherung" für Schalke sein.

Lasme wechselte 2021 vom französischen Zweitligisten FC Sochaux nach Ostwestfalen. Dort absolvierte er 23 Spiele in der Bundesliga (zwei Tore), in der abgelaufenen Zweitligasaison traf er in 32 Spielen sieben Mal.

© 2023 SID