Oberdorf (l.) fällt bis auf Weiteres aus

Fortuna Düsseldorfs Innenverteidiger Tim Oberdorf ist an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Wie der Fußball-Zweitligist am mitteilte, fällt der 26-Jährige bis auf Weiteres aus. Am Sonntag waren die Rheinländer in die Saisonvorbereitung eingestiegen.

"Tim ist sehr wichtig für unsere Gruppe. Daher ist es schade", sagte Sportdirektor Christian Weber. Das Wichtigste sei, "dass Tim schnell wieder gesund wird", ergänzte Cheftrainer Daniel Thioune: "Wir freuen uns auf den Tag, an dem Tim wieder bei uns in der Kabine sitzt und auf dem Platz steht."

Der Abwehrspieler, Bruder der Nationalspielerin Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), hatte in der abgelaufenen Saison für die Fortuna 28 Zweitliga-Spiele (zwei Tore, ein Assist) sowie drei Einsätze im DFB-Pokal absolviert.

