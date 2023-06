Rothe verlängert Vertrag und geht nach Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel leiht für die kommende Saison Linksverteidiger Tom Rothe von Borussia Dortmund aus. Der 18 Jahre alte gebürtige Rendsburger soll an den Förde Spielpraxis sammeln und in seiner Entwicklung den nächsten Schritt machen. "Tom Rothe ist ein junger, talentierter Spieler, der bei uns die Möglichkeit hat, sich in der zweiten Liga durchzusetzen", sagte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der Kieler.

Als schneller, spiel- und kopfballstarker linker Verteidiger passe Rothe "sehr gut zu unserer Idee des Fußballs", fügte Stöver an. Das Talent wurde im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli ausgebildet, bevor es im Juli 2021 in die U19 von Borussia Dortmund wechselte. Seit der vergangenen Saison gehörte Rothe zum Profikader der Westfalen.

