Kanji Okunuki wechselt zum Club

Foto: IMAGO/MACIEJ FIGIELEK/IMAGO/MACIEJ FIGIELEK/SID/IMAGO/MACIEJ FIGIELEK

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat seinen vierten Sommer-Neuzugang perfekt gemacht und den Japaner Kanji Okunuki verpflichtet. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kommt vorbehaltlich des noch zu bestehenden Medizinchecks vom japanischen Zweitligisten Omiya Ardija. Die Vertragslaufzeit teilte der FCN nicht mit.

Okunuki ist nach Daichi Hayashi bereits der zweite Japaner, der in diesem Sommer nach Nürnberg wechselt. In der vergangenen Saison war Okunuki an den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze ausgeliehen. In der Mannschaft von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski brachte er es auf 26 Einsätze und vier Tore.

