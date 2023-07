Christiansen erhält einen Zweijahresvertrag in Hannover

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers Max Christiansen gesichert. Der 26-Jährige kommt vom Ligarivalen SpVgg Greuther Fürth und erhält einen Zweijahresvertrag. Christiansen kann auf die Erfahrung von mehr als 100 Erst- und Zweitligaspielen zurückblicken.

Christiansen bringe "alles mit, um unserer zentralen Achse weitere Stabilität zu verleihen", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. Er biete "Zweikampfstärke und Robustheit" und auch "strategische Fähigkeiten".

Christiansen trifft in Hannover damit wieder auf Trainer Stefan Leitl, unter dem er in der Saison 2021/22 bereits in der 1. Bundesliga gespielt hatte. Von der U17 bis zur U21 durchlief er alle Nachwuchs-Mannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), er war zudem Teil der Olympia-Auswahl, die 2016 in Rio de Janeiro Silber holte.

