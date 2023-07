Zukünftig nur noch Biowurst im Stadion vom FC St. Pauli

Foto: AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Als erster deutscher Profiklub will Fußball-Zweitligist FC St. Pauli mit Beginn der neuen Saison am heimischen Millerntor nur noch Stadionwurst in Bio-Qualität anbieten - sowohl traditionell als auch vegan.

Dabei entspricht die klassische Bratwurst der besten Haltungsform Stufe 4 "Premium". Die veganen Würste stammen aus ökologischem Anbau, beide Varianten werden für jeweils 4,40 Euro angeboten. Laut Verein werden pro Heimspiel vom Publikum etwa 10.000 Würste verspeist.

