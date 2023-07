Timo Baumgartl wechselt wohl nach Schalke

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat zwei Tage vor dem Saisonstart beim Hamburger SV noch einmal seine Defensive verstärkt. Der Absteiger verpflichtete Timo Baumgartl vom niederländischen Topklub PSV Eindhoven und stattete den 27-Jährigen mit einem Vertrag bis 2025 aus. Das teilten die Königsblauen am Mittwoch mit.

"Timo paart Zweikampfstärke am Boden und in der Luft mit einem sehr guten Stellungsspiel. In der Defensive werden gerade die jungen Spieler von seiner Erfahrung und Ruhe am Ball profitieren", sagte Trainer Thomas Reis.

Der Ex-Stuttgarter Baumgartl war in den vergangenen beiden Spielzeiten an Union Berlin ausgeliehen gewesen. "Die sportliche Leitung hat mir aufgezeigt, welche Rolle ich beim Erreichen unseres gemeinsamen Saisonziels und darüber hinaus einnehmen kann. Ich bin heiß darauf, gemeinsam mit dem Team und den vielen Fans in die neue Saison zu starten", sagte Baumgartl.

