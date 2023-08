Shuto Machino trifft per Elfmeter zum 2:1

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat nach dem traumhaften Auftaktsieg einen Dämpfer am zweiten Spieltag kassiert. Dem dominanten Auftritt beim 5:0-Sieg gegen den SC Paderborn ließen die Franken ein 1:2 (0:0) bei Holstein Kiel folgen. Die Kieler stehen damit bei zwei Siegen und zumindest für eine Nacht auf Platz zwei.

Die starken Fürther schlugen aus ihrer Überlegenheit im ersten Durchgang kein Kapital, in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zwischenzeitlich wild. Die Fürther Führung durch Branimir Hrgota (63.) nach Torwartfehler glich Jonas Sterner (68.) aus, bevor kurze Zeit später Shuto Machino (71., Foulelfmeter) die Partie drehte.

Die 11.790 Zuschauer in Kiel sahen zunächst eine verhaltene und ausgeglichene Anfangsphase, bevor die Mannschaft von Alexander Zorniger die Initiative übernahm. Tim Lemperle (22.) per Kopf und Julian Green (35.) mit einem Freistoß an die Latte hatten hochkarätige Chancen für das Kleeblatt.

Kiel kam jedoch besser aus der Pause - und wurde geschockt. Keeper Thomas Dähne grätschte einen langen Ball genau in den Fuß von Hrgota, der per Direktabnahme aus gut 40 Metern ins leere Tor traf. Doch der Schock saß nur kurz, der Sekunden zuvor eingewechselte Lewis Holtby fand mit seiner scharfen Hereingabe Sterner, der den Ausgleich erzielte.

Plötzlich nahm die Partie in Kiel richtig Fahrt auf, Fürths Torwart Jonas Urbig brachte Machino zu Fall, der nur drei Minuten nach dem Ausgleich den fälligen Strafstoß verwandelte und die Partie drehte.

