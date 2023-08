Karslruhe sichert sich spät ein Unentschieden

Mit ihrem jeweils dritten Saisontor trafen zwar Laszlo Benes und Robert Glatzel für den Hamburger SV, doch das reichte nicht zum Sieg. Binnen vier Minuten schossen die beiden Offensivspieler die HSV-Tore, doch am Ende hieß es 2:2 (0:1)-Sieg beim Karlsruher SC. Budu Siwsiwadse (90.+5) schoss den späten Ausgleich für die Gastgeber im Wildpark.

Die in der ersten Halbzeit dominierenden Badener waren vor 24.950 Zuschauern in der ausverkauften Arena durch Fabian Schleusener (14.) in Führung gegangen. Doch Benes per Freistoß (61.) sowie Glatzel (65.) drehten nicht unverdient die Partie zugunsten der Mannschaft von Trainer Tim Walter. Dann traf Siwsiwadse.

In der Schlussphase verstärkten die Gastgeber ihre Offensivbemühungen. HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandez verhinderte für sein Team mit einer Glanzparade in der 76. Minute nach einem Distanzschuss von Marvin Wanitzek zunächst den Ausgleich.

