Nach einem schwierigen Start in die Zweitligasaison sieht sich der FC Kaiserslautern offenbar nach Verstärkungen im Mittelfeld um. Nach Sport1-Informationen soll Bayern-Talent Eyüp Aydin auf dem Zettel der Pfälzer stehen. Um den 19-Jährigen sollen sich jedoch große Namen bemühen.

Foto von Pixabay von Pexels

Aydin kam 2019 aus der Jugend des FC Heidenheim zu den Münchnern. Für die Bayern-Amateure absolvierte der „Sechser“ 54 Spiele in der Regionalliga. Dabei gelangen dem Mittelfeldmotor vier Tore und zehn Vorlagen. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2024. Laut Medienberichten sei auch eine Verlängerung des Vertrages mit anschließender Leihe möglich.

Nach einem verpatzten Start in die diesjährige Zweitligasaison schauen sich die FCK-Funktionäre sicherlich nach Verstärkungen um. Das Auftaktspiel auf dem Betzenberg verloren die „Roten Teufel“ mit 1:2 gegen den FC St. Pauli, ehe es am Samstag auf Schalke nach zwei Platzverweisen eine 0:3-Pleite setzte. Im DFB-Pokal muss der viermalige Deutsche Meister bei Rot-Weiss Koblenz antreten. Bookmaker sehen den FCK im Pfälzer Duell klar favorisiert. Für wen die Sportwetten online platzieren möchten, die Quote für einen Sieg der Lauterer in der regulären Spielzeit beträgt 1.07. Sollte der Oberligist das Pokalwunder schaffen, winkt Spielern eine Gewinnquote von 22.0.

Geht es um das reine Weiterkommen, sind die Rollen noch klarer verteilt. Die Quote dafür, dass der FCK in die zweite Pokalrunde einzieht, liegt bei 1.01. Schaffen die Koblenzer nach möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen die Sensation, winkt eine Quote von 15.0. Erkämpft sich Rot-Weiss die Verlängerung, können Spieler ihren Einsatz immerhin um den Faktor 12.0 vervielfältigen. Die Favoritenrolle scheint also klar verteilt zu sein. Jedoch schrieb gerade der DFB-Pokal schon unzählige überraschende Geschichten.

Sollte der FCK wirklich an Bayern-Talent Aydin interessiert sein, müssen die Pfälzer den DFB-Pokal wohl vorerst ohne den Deutsch-Türken angehen. Zwar soll zeitnah eine Entscheidung um die Zukunft des Nachwuchsspielers fallen, jedoch gibt es offenbar reichlich Konkurrenz um die Gunst des hoch veranlagten Mittelfeldspielers. Neben dem Ligakonkurrenten Karlsruher SC soll sogar mit Ajax Amsterdam ein Schwergewicht des europäischen Fußballs die Fühler nach Aydin ausgestreckt haben. Ebenfalls gibt es wohl starkes Interesse aus der türkischen Süper League. Denn auch die Istanbuler Top-Klubs Fenerbahce, Besiktas und Galatasaray beschäftigen sich wohl mit dem Bayern-Spieler.

Zu einem Einsatz bei den Profis kam es für Eyüp Aydin bislang nicht. Unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann durfte er im Dezember 2022 mit ins Wintertrainingslager des Rekordmeisters reisen.

Nach dem Pokal-Derby will der FCK um Trainer Dirk Schuster die ersten Punkte in der diesjährigen Zweitligasaison einfahren. Gegen Aufsteiger Elversberg sehen Bookmaker die Roten Teufel leicht favorisiert (Siegquote 2.3 zu 3.0). Stammtorhüter Andreas Luthe sowie Verteidiger Boris Tomiak werden nach ihrem Platzverweis auf Schalke aber fehlen. Auch der SV Elversberg hat auf dem Betzenberg etwas gutzumachen. Die Saarländer haben am Samstag gegen Hansa Rostock durch zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit ein sicher geglaubtes Spiel aus der Hand gegeben (1:2).