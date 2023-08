Der HSV besiegt Hertha BSC mit 3:0

Der Hamburger SV hat Hertha BSC die nächste Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga zugefügt und den Fehlstart des Absteigers damit perfekt gemacht. Die Norddeutschen gewannen am Samstagabend völlig verdient mit 3:0 (2:0), für die Hertha war es am dritten Spieltag die dritte Niederlage.

Durch die Tore von Bakery Jatta (38.), Laszlo Benes (45.+4, Handelfmeter) und Robert Glatzel (82.) übernahm der HSV mit sieben Punkten zunächst die Tabellenführung, der vermeintliche Aufstiegskandidat Hertha steht weiter ganz unten.

Hansa Rostock (6) indes verpasste am Samstag den Sprung nach ganz oben, die Mecklenburger unterlagen Hannover 96 nach zwei Auftaktsiegen mit 1:2 (0:1). Auch der FC St. Pauli (5) verpasste durch das 0:0 bei der SpVgg Greuther Fürth die Tabellenspitze. Fortuna Düsseldorf kassierte beim 1:2 (0:1) gegen den SC Paderborn eine seltene Heimniederlage.

In Rostock war Cedric Teuchert (86.) nach seinem verwandelten Handelfmeter nach Videobeweis der gefeierte Mann der Gäste, die ihren ersten Saisonsieg holten. Zuvor hatte Phil Neumann nach seinem Führungstor in der 22. Minute noch selbst per Eigentor (58.) für den Rostocker Ausgleich gesorgt.

Düsseldorf war vor dem Spiel gegen Paderborn in zehn Heimpartien seit November 2022 ohne Niederlage geblieben. Schon in der fünften Minute brachte Florent Muslija die Gäste nun aber nach einem schönen Konter in Führung. Jordy de Wijs (57.) erzielte per wuchtigem Kopfball zunächst den Ausgleich für die Rheinländer. Im direkten Gegenzug traf dann aber Sirlord Conteh (59.) zum Endstand.

Mindestens bis Sonntag hat Hamburg nun die Spitzenposition inne, dann kann Holstein Kiel gegen den 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr/Sky) mit dem dritten Sieg im dritten Spiel auf den ersten Platz klettern.

