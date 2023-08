Serdar wird in die Serie A verliehen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der dauerkriselnde Fußball-Zweitligist Hertha BSC verkleinert weiter seinen Kader. Kurz nach der Verkündung des Transfers von Stürmer Marco Richter zum FSV Mainz 05 gab der Verein am Dienstag auch den vorübergehenden Wechsel von Mittelfeldspieler Suat Serdar bekannt. Der 26 Jahre alte Topverdiener wechselt bis zum Ende der Saison auf Leihbasis zum italienischen Erstligisten Hellas Verona.

Serdar war im Sommer 2021 von Schalke 04 in die Hauptstadt gewechselt, konnte den Absturz von Hertha, der im Abstieg in die Zweitklassigkeit mündete, aber nicht verhindern. Der Stammspieler erzielte in den zwei Jahren acht Tore für die Berliner, die einen Fehlstart in die neue Saison erwischten. Ohne Punkte liegt der Absteiger nach drei Spielen am Tabellenende.

© 2023 SID