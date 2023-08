Der Schalker Sportdirektor glaubt an den Aufstieg

Foto: FIRO/FIRO/SID/JÜRGEN FROMME

Sportdirektor Andre Hechelmann vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 hält trotz des schwachen Saisonstarts am angestrebten Wiederaufstieg fest. Die Bundesliga-Rückkehr sei "ganz klar das Ziel. Das ist unser eigener Anspruch, das muss er auch sein als Schalke 04", sagte der 39-Jährige im Interview mit dem Sportbuzzer: "Der Weg zum Aufstieg ist aber eher ein Marathon als ein Sprint. Uns ist bewusst, dass wir nicht perfekt hineingekommen sind in diesen Marathonlauf."

S04 verlor drei der ersten vier Partien und steht am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Drittliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden bereits unter Druck. "Wir haben einen klaren Plan. Der ist so gestrickt, dass wir finanziell nicht all in gehen", sagte Hechelmann. "Wir wollen hier nachhaltig etwas aufbauen. Und dabei den maximalen Erfolg erreichen."

Sollte der Aufstieg verfehlt werden, könne Schalke aber auch "ein zweites oder drittes Jahr in der Liga verkraften." Man habe sich "bewusst für einen Dreijahresplan entschieden. Aber wir haben natürlich ein kurzfristiges Ziel – und das ist, schnellstmöglich erfolgreiche Spiele abzuliefern und Ergebnisse zu erzielen", so Hechelmann.

Ein besonderes Lob vom Funktionär erhielt Jungstar Assan Ouedraogo (17), der am Mittwoch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet wurde. "Assan war sofort integriert, weil er sportlich komplett überzeugt, die Trainingsqualität steigert", sagte Hechelmann: "Zum anderen ist er ein komplett geerdeter Junge. Er hat keine Allüren, trägt die Bälle, so wie das bei jungen Spielen in einer Gruppe normal ist. Damit hat er sich sofort sein Standing in der Mannschaft erarbeitet."

© 2023 SID